Землю накриє магнітна буря найближчим часом: названо небезпечні дати

Протягом березня очікується кілька магнітних бур. Вони вплинуть на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей.

Зокрема у перший місяць весни буде кілька небезпечних дат. Детальніше про те, як вберегти своє здоров'я та коли очікувати на магнітні бурі, читайте в нашому матеріалі.

Дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США свідчать, у березні 2023 року магнітні бурі будуть різної інтенсивності – від найслабших до сильніших.

Найближча магнітна буря накрию Землю вже 12 березня, але її інтенсивність буде слабкою. Більш потужні бурі очікують 12, 19, 24-26 та 31 березня.

Відео дня

12 березня — слабка магнітна буря,

19 березня — середня магнітна буря,

24 березня – слабка магнітна буря,

25 березня – середня магнітна буря,

26 березня – потужна магнітна буря,

31 березня — середня магнітна буря.

Що таке магнітні бурі та як вони впливають на організм

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, яке може тривати від кількох годин до кількох днів. Ці явища впливають на роботу систем зв'язку та людський організм.

Здебільшого, магнітні бурі можуть спричинити дискомфорт для метеозалежних людей. У чутливих людей проявляються такі симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;

проблеми зі сном;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

депресія, причини для якої немає;

порушення в роботі серцево-судинної системи;

загострення хронічних захворювань.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Інтенсивність магнітних бур на пряму впливає на стан людини. Аби не було негативних наслідків, у небезпечні дні треба правильно харчуватися та займатися спортом.

Крім цього, метеозалежним людям варто стежити за своїм режим дня: вчасно лягати спати та мати повноцінний відпочинок.

У такі дні варто пити більше води, чаю, відмовитися від алкогольних напоїв та кави. Старайтеся уникати стресу та конфліктів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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