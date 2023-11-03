5 важливих фактів про воду, які потрібно знать

Вода, найважливіший і незамінний ресурс для всіх живих організмів, має унікальні природні властивості. UAportal підготував статтю, у якій розповів про деякі факти про воду.

1. Вода і людина:

Наш організм складається приблизно на 70% з води, що свідчить про її першочергову важливість для підтримання життя. Цей відсоток змінюється на різних етапах життя; наприклад, новонароджені діти мають дивовижний вміст води – 86%, тоді як люди похилого віку – близько 50%. Цікаво, що деякі істоти, такі як медузи, складаються на 99% з води.

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2. Вода і здоров'я:

Вода є носієм приблизно 80% усіх відомих захворювань. Шокує той факт, що глобальний рівень смертності, безпосередньо пов'язаний з недугами, пов'язаними з водою, становить приблизно 25 мільйонів людей щороку. Підтримка стабільного водного балансу життєво необхідна для належного функціонування серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та нервової системи.

3. Зневоднення:

Навіть незначне зниження рівня гідратації може мати згубний вплив на організм людини. При втраті лише 2% маси тіла через дефіцит води людина може відчувати миттєву втому, загальний дискомфорт і занепад сил. Тривожні стани виникають, коли зневоднення досягає 10%, створюючи небезпеку для життя. Організм не може самостійно відновити рівень води, якщо він перевищив 12% втрати.

4. Споживання:

Одна людина споживає в середньому близько 60 тонн рідини на рік. Історичні дані свідчать, що в середні віки сім'ї споживали лише до 5 літрів води на день. Однак, моделі споживання кардинально змінилися, і зараз вони варіюються від 20 літрів в Африці до майже 100 літрів в Америці. Дивовижно, але майже мільярд людей не мають доступу до чистої питної води. Ця нестача призвела до приблизно 20 локальних конфліктів по всьому світу за останні півстоліття і загалом до 500 конфліктів.

5. Типи води:

Вода існує в різних формах і джерелах. Ґрунтові, дощові, мінеральні та інші води складають понад тисячу відомих типів води. Класифікація заснована на таких критеріях, як розподіл ізотопів водню в молекулі води, концентрація частинок солі, географічне розташування та взаємодія з іншими компонентами. Фінляндія славиться бездоганною якістю води, за нею йдуть Канада та Нова Зеландія.

Нагадаємо, раніше ми писали про народні методи, які допоможуть очистити воду у домашніх умовах.

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