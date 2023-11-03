5 важных фактов о воде, которые нужно знать

Вода, самый важный и незаменимый ресурс для всех живых организмов, обладает уникальными природными свойствами.UAportal подготовил статью, в которой рассказал о некоторых фактах о воде.

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1. Вода и человек:

Наш организм состоит примерно на 70% из воды, что свидетельствует о ее первостепенной важности для поддержания жизни. Этот процент изменяется на разных этапах жизни; например, новорожденные дети имеют удивительное содержание воды – 86%, тогда как пожилые люди – около 50%. Интересно, что некоторые существа, такие как медузы, состоят на 99% воды.

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2. Вода и здоровье:

Вода является носителем около 80% всех известных заболеваний. Шокирует тот факт, что глобальный уровень смертности, напрямую связанный с недугами, связанными с водой, составляет около 25 миллионов человек ежегодно. Поддержание стабильного водного баланса жизненно необходимо для надлежащего функционирования сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

3. Обезвоживание:

Даже незначительное снижение уровня гидратации может оказать губительное влияние на организм человека. При потере всего 2% массы тела из-за дефицита воды человек может испытывать мгновенную усталость, общий дискомфорт и упадок сил. Тревожные состояния возникают, когда обезвоживание достигает 10%, создавая опасность для жизни. Организм не может самостоятельно восстановить уровень воды, если превысил 12% потери.

4. Потребление:

Один человек потребляет в среднем около 60 тонн жидкости в год. Исторические данные свидетельствуют, что в средние века семьи потребляли всего до 5 литров воды в день. Однако модели потребления кардинально изменились, и сейчас они варьируются от 20 литров в Африке до почти 100 литров в Америке. Удивительно, но почти миллиард людей не имеют доступа к чистой питьевой воде. Эта нехватка привела к примерно 20 локальным конфликтам по всему миру за последние полвека и всего к 500 конфликтам.

5. Типы воды:

Вода существует в разных формах и источниках. Почвенные, дождевые, минеральные и другие воды составляют более тысячи известных типов воды. Классификация основана на таких критериях как распределение изотопов водорода в молекуле воды, концентрация частиц соли, географическое расположение и взаимодействие с другими компонентами. Финляндия славится безупречным качеством воды, за ней следуют Канада и Новая Зеландия.

Напомним, ранее мы писали о народных методах, которые помогут очистить воду в домашних условиях.

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