Чого очікувати від майбутнього iPad mini 7

Напередодні анонсу нового компактного планшета від Apple в мережі з'являються нові подробиці про 7-е покоління iPad mini. Інсайдери повідомляють про чотири ключові зміни, які можуть зробити цей планшет помітним оновленням у порівнянні з його попередником.

1. Новий чіп для підвищення продуктивності

Центральним елементом удосконалень iPad mini 7 є очікуваний чіп A16 Bionic. Цей потужний чіп, який також використовується в iPhone 15 і торішньому iPhone 14 Pro, обіцяє значний приріст продуктивності.

Прогнозується, що він буде на 10% потужнішим і на 50% швидшим у графічних завданнях порівняно з попередньою моделлю. Більше того, він буде оснащений новим процесором обробки зображень (ISP), що додасть планшету безліч цікавих функцій камери.

2. Розширені можливості камери

iPad mini 7 буде оснащений оновленими камерами, хоча не варто очікувати масивних 48-мегапіксельних датчиків, які можна знайти в iPhone 15. Apple, ймовірно, представить нові модулі камер, які пропонуватимуть розширені можливості.

Це може бути можливість знімати відео у форматі ProRes, записувати стереозвук, мати доступ до портретного режиму та підтримувати портретне освітлення.

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3. Яскраві нові кольори

Компанія Apple відома широким асортиментом кольорів своїх пристроїв, і iPad mini 7 не розчарує вас. У той час як поточний Mini доступний у сірому космічному, зоряному, рожевому та фіолетовому кольорах, очікується, що наступне покоління планшетів перейме яскраву кольорову палітру iPhone 15.

Це означає, що ви, швидше за все, зможете вибрати з таких варіантів, як чорний, синій, зелений, жовтий і рожевий.

4. Усунення ефекту "желе"

Однією з поширених скарг на поточну модель iPad mini є ефект "желе", з яким стикаються деякі користувачі.

Apple планує вирішити цю проблему, повернувши контролер екрана на 90 градусів у дизайні iPad mini 7. Ця зміна має усунути неприємний візуальний ефект і призвести до більш плавного перегляду.

Окрім цих помітних оновлень, 7-е покоління iPad mini запропонує підтримку швидших мереж Wi-Fi 6e, модернізований модем 5G та різні інші вдосконалення.

Якщо прогнози інсайдерів справдяться, ми можемо очікувати на офіційну презентацію цього захоплюючого нового продукту в жовтні.

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