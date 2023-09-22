Чим замінити косметику: натуральні альтернативи для догляду за собою

UAportal підготував матеріал про кілька прикладів універсальних продуктів, які можуть замінити комерційну косметику. Спробуйте скористатися корисними властивостями цих натуральних інгредієнтів, щоб досягти бажаного результату без зайвих витрат.

Авокадо як зволожуючий засіб

Авокадо є чудовим природним зволожувачем шкіри завдяки високому вмісту жирів та інших поживних речовин. Для того, щоб використовувати авокадо як зволожуючий засіб, розімніть стиглий авокадо виделкою і нанесіть його на обличчя та тіло. Залиште на 15-20 хвилин, а потім змийте теплою водою.

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Мед для догляду за волоссям

Мед – натуральний зволожувач, який дозволяє утримувати вологу у волоссі, що робить його чудовою альтернативою хімічним кондиціонерам. Змішайте дві столові ложки меду з однією склянкою теплої води, щоб використовувати мед в якості кондиціонера для волосся.

Після миття голови нанесіть медову суміш на волосся і масажними рухами втирайте її в шкіру голови. Залиште на 5-10 хвилин, а потім ретельно змийте.

Кокосова олія як засіб для зняття макіяжу

Кокосова олія є універсальним інгредієнтом, який ефективно видаляє макіяж, в тому числі водостійкі формули. Нанесіть невелику кількість кокосової олії на ватний диск і м'яко зітріть макіяж. Промийте обличчя теплою водою, щоб видалити залишки.

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