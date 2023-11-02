Чотири лайфхаки що допоможуть впоратись з зубним болем

UAportal підготував статтю про ефективні способи полегшення зубного болю. Відкрийте для себе прості методи, які можуть забезпечити тимчасове полегшення болю та зменшення запалення.

Полоскання теплою солоною водою

Один з ефективних лайфхаків для полегшення зубного болю – полоскання ротової порожнини теплою солоною водою. У склянці теплої води змішайте половину чайної ложки солі і пополощіть нею рот приблизно 30 секунд, а потім виплюньте. Цей солоний розчин допомагає зменшити запалення та усунути деякі бактерії, що спричиняють зубний біль.

Холодний компрес

Ще одна корисна порада – прикласти холодний компрес. Візьміть чисту тканину, покладіть всередину кубики льоду і обережно притисніть її до щоки біля хворого зуба. Це може знеболити ділянку, зменшити набряк і принести тимчасове полегшення.

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Розчин гвоздичної олії

Зробіть розчин, змішавши кілька крапель гвоздичної олії з іншою олією, наприклад, оливковою. Потім нанесіть суміш на хворий зуб і ясна за допомогою ватної палички. Гвоздична олія містить евгенол – речовину, відому своїми природними знеболювальними та протизапальними властивостями.

Часник

Якщо біль не минає, спробуйте пожувати шматочок часнику. Часник має антибактеріальні властивості і може допомогти усунути бактерії, що викликають зубний біль. Однак будьте обережні, оскільки часник може бути гострим і викликати відчуття печіння. Якщо дискомфорт стає занадто інтенсивним, краще прибрати часник.

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