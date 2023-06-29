Що робити, коли ви відчуваєте перевантаження або стрес: корисні поради, які обов'язково допоможуть

Що робити, коли ви відчуваєте перевантаження або стрес

Перевантаження та стрес – незмінні супутники сучасної людини. Однак існують практичні кроки, які ви можете зробити, щоб зменшити стрес і повернути відчуття спокою. UAportal підготував корисні поради, як долати пригніченість та відновити відчуття рівноваги.

Визначте джерело стресу

Розуміння першопричини стресу – це перший крок до його подолання. Поміркуйте, що сприяє виникненню цього відчуття. Можливо, це пов'язано з роботою, особистими стосунками чи якимсь іншими факторами? Дуже важливо озирнутися назад та оцінити ситуацію. Коли ви визначите джерело проблеми, то зможете розробити план для її усунення.

Піклуйтеся про себе

Турбуючись про себе, ви покращуєте своє психічне та фізичне здоров’я. Щодня знаходьте час для занять, які надихають та мотивують вас. Це можуть бути фізичні вправи, медитація, відпочинок на природі, хобі або просто прогулянка парком. Зробіть догляд за собою невіддільною частиною свого розпорядку дня.

Визначайте пріоритети

Якщо ви маєте багато обов’язків, у вас можуть виникнути відчуття перевантаження. Навчіться розставляти пріоритети й не виконувати зайвої роботи. Довіряйте деякі завдання іншим, як на роботі, так і в особистому житті. Пам'ятайте, що ви не повинні робити все самостійно.

Практикуйте техніки зняття стресу

Виконуйте вправи на глибоке дихання, займайтеся медитацією, йогою або тай-чи. Це допоможе заспокоїти розум, зменшити стрес і підвищити загальну життєстійкість.

Шукайте підтримки

Не соромтеся звертатися за підтримкою, коли ви відчуваєте себе пригніченими. Поговоріть з друзями, сім'єю або фахівцем з психічного здоров'я. Вони можуть вислухати вас і дати певні поради. Часом відчуття полегшення можна досягнути, якщо просто поділитися з кимось почуттями. Зрештою, розповідаючи свою історію, ви можете по-новому поглянути на ситуацію.

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