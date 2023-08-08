Що робити з непотрібним одягом: п'ять корисних порад

В ідеальному світі одяг мав би служити все життя, але в реальності зазвичай людина або виростає з нього, або зношує, або ж змінюються смаки та вподобання. На жаль, приголомшливі 70 відсотків викинутого одягу опиняються на звалищах, особливо в країнах Великого Півдня. Тож як можна відповідально позбутися старого одягу?

Продайте його на платформи з перепродажу секонд-хенду

Подумайте про використання таких платформ, як Shafa, Olx або eBay, щоб дати одягу друге життя. Забезпечуючи, щоб речі залишалися в обігу і їх носили інші, можна зробити внесок у сталий розвиток моди. Засновник Give Your Best, наголошує на важливості збереження одягу в хорошому стані.

Організуйте обмін одягом

Якщо продавати одяг онлайн здається складним завданням, можна організувати обмін одягом з друзями або знайти найближчий до дому комісійний магазин. Таким чином, речі знайдуть нових господарів і будуть продовжувати носитися.

Пожертвуйте на благодійність

Хоча благодійні магазини можуть бути переповнені низькоякісним одягом, пожертви залишаються надзвичайно важливими для підтримки добрих справ. Переконайтеся, що речі, які хочете пожертвувати, перебувають у хорошому стані і придатні для носіння іншими людьми.

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Використовуйте онлайн-платформи

Give Your Best – це онлайн-платформа, яка дозволяє пожертвувати непотрібний одяг біженцям, жертвам торгівлі та постраждалим від домашнього насильства. Жінки та діти, які стикаються з нестачею речей, можуть отримати доступ до цього одягу онлайн. Крім того, розгляньте можливість використання Thrift+, яка надає торбинки для улюбленого вбрання. Вони займаються перепродажем одягу в хорошому стані, пропонують бали за ваші внески, а непродані речі жертвують на благодійність або відповідально переробляють.

Відновіть свій одяг

Перш ніж розлучатися з гардеробом, подумайте про те, щоб відремонтувати його, аби продовжити термін служби. Переконавшись, що речі в хорошому стані, можна збільшити шанси на те, що хтось інший зможе ними користуватися. Продавці підкреслюють важливість того, щоб дати одягу ще одне життя в чиїйсь шафі.

Нагадаємо, мода змінюється досить швидко, тому речі, які були актуальні ще кілька років тому, нині можуть мати недоречний вигляд.

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