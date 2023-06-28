Що подарувати батькам на ювілей: дієві поради для вибору ідеального "презенту"

Ювілей – це особливе свято для всіх батьків. Чи то їх 10-та, чи то 50-та річниця, пошук ідеального подарунка на честь цієї знаменної події може стати непростим завданням. UAportal підготував кілька практичних порад, які допоможуть вам красиво привітати батьків.

Враховуйте їхні інтереси та захоплення

Спершу вам необхідно згадати про інтереси та захоплення ваших батьків. Якщо вони люблять готувати, подумайте про придбання високоякісного набору посуду чи кулінарної книги. Якщо вони люблять садівництво, можете придбати набір садових інструментів або нові меблі для двору.

Заплануйте прогулянку чи захід

Ще один чудовий спосіб відсвяткувати річницю весілля батьків – це запланувати якусь особливу прогулянку чи розвагу. Ви можете подарувати квитки на концерт чи шоу, яке вони давно хотіли подивитись. Окрім цього, подумайте про поїздку на вихідні до сусіднього міста, похід у SPA чи про подорож на розкішний курорт. Плануючи захід, яким батьки зможуть насолодитися разом, ви не тільки зробите їм подарунок, а й створите незабутні спогади.

Персоналізуйте подарунок чи сувенір на згадку

Ви можете зробити на замовлення фотоальбом, ювелірну прикрасу із вигравіюваними ініціалами чи датою весілля, або картину у рамці з їхніми улюбленими сімейними фотографіями. Унікальний подарунок демонструє вашу любов та щире бажання здивувати батьків.

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