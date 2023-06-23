Як швидко припинити гикавку у дорослих та дітей: два надійні методи

Гикавка може бути досить неприємною і часто застає нас у найнезручніші моменти. UAportal підготував два надійні методи, які допоможуть швидко позбутися гикавки та не привертати зайвої уваги.

Метод 1: Правильна затримка дихання

Найпоширеніший метод швидкого припинення гикавки – це затримка дихання. Однак для того, щоб цей метод був ефективним, дуже важливо дотримуватися правильної техніки. Просте хаотичне вдихання та видихання не дасть бажаних результатів. Ось як правильно це робити:

1. Зробіть глибокий вдих максимально заповнивши легені.

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2. Затримайте подих на стільки, скільки вам зручно.

3. Коли ви більше не зможете затримувати дихання, різко видихніть і зробіть ще один глибокий вдих.

4. Якщо між видихом і вдихом виникає гикавка, видихніть без затримки і зробіть ще один глибокий вдих.

5. Повторюйте цей процес до тих пір, поки гикавка не пройде або ви не відчуєте значного поліпшення.

Кількість повторень може змінюватись від 4 до 10 разів, але цей метод довів свою ефективність.

Метод 2: Застосування води

Ще один метод боротьби з гикавкою це пити маленькими ковтками холодну воду або прикладати до горла шматочок льоду. Ці дії стимулюють нервові рецептори та можуть принести полегшення від гикавки.

1. Тримайте напоготові пляшку з питною водою. Рекомендується пластикова пляшка об'ємом 0,5 літри.

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2. Встаньте, розставивши ноги на ширину плечей, і нахиліться вперед під кутом 90 градусів, тримаючи голову піднятою та зверненою вперед.

3. Пийте воду маленькими, контрольованими ковтками, не заковтуючи, випиваючи приблизно половину пляшки.

4. За потреби повторіть. Цей метод допомагає регулювати тиск у діафрагмі, ефективно полегшуючи гикавку.

Альтернативні підходи

Деякі люди намагаються використовувати методи, що стимулюють нервові рецептори, наприклад легкий масаж скронь або мочок вух. Ці методи можуть дати полегшення деяким людям.

Гикавка у немовлят

Гикавка – це нормальний фізіологічний процес у новонароджених та немовлят, пов'язаний з розвитком їх дихальної системи. Зазвичай не потрібно ніякого втручання, оскільки гикавка проходить сама собою. Однак, якщо ваша дитина тривалий час гикає або виявляє додаткові симптоми, найкраще звернутися до педіатра для отримання рекомендацій та заспокоєння.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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