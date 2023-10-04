Що призводять до швидшого старіння шкіри: три погані звички

Ці звички старять шкіру більше, ніж куріння

UAportal підготував матеріал, що розкриває те, які звички старять шкіру ще сильніше, ніж куріння. Дізнайтеся про практичні поради та рекомендації, які допоможуть подолати наслідки цих звичок і зберегти здоров'я та молодість шкіри.

Відсутність захисту від сонця

Вплив сонця сприяє передчасному старінню, зокрема появі зморшок, пігментних плям і дряблості шкіри. Щоб захистити шкіру, наносьте сонцезахисний крем з високим SPF щодня, навіть у похмурі дні.

Одягайте захисний одяг, наприклад, капелюхи та одяг з довгими рукавами, і шукайте затінку в години пікової сонячної активності. Крім того, уникайте соляріїв і сонячних ламп, оскільки вони також можуть завдати значної шкоди вашій шкірі.

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Надмірне вживання алкоголю

Алкоголь зневоднює організм, у тому числі й шкіру, що призводить до її сухості та тьмяності. Він також може розширювати кровоносні судини, викликаючи почервоніння і пошкодження капілярів. Щоб мінімізувати вплив алкоголю на шкіру, обмежте його вживання і пийте багато води, щоб підтримувати водний баланс організму.

Недосипання

Недостатній сон збільшує вироблення кортизолу – гормону стресу, який руйнує колаген та еластин, що призводить до появи зморшок і обвисання шкіри. Намагайтеся спати 7-9 годин щоночі, щоб ваша шкіра могла відновлюватися і регенеруватися. Встановіть певний режим відходу до сну, а також відмовтеся від вживання кофеїну та користування електронними пристроями перед сном, щоб покращити його якість.

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