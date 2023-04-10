Діти будуть у захваті: простий рецепт маршмелоу вдома

Домашній машмелоу набагато корисніший за магазинний, а процес його приготування буде захопливим процесом для вашої дитини.

Для приготування знадобиться:

– Швидкорозчинний желатин - 1 ст. ложка

– Вода – 120 мл

– Цукор – 220 г

– Сіль – дрібка

– Ванільний цукор дрібка

– Цукрова пудра – 1 ст. ложка

– Крохмаль – 1 ст. ложка

– Рослинна олія – 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

Желатин висипте у миску, залийте 60 мл холодної води, перемішайте та залиште набухати.

Цукор висипте до каструлі (ідеально, якщо вона буде алюмінієва), додайте дрібку солі та ванільного цукру. Додайте 60 мл холодної води та поставте на вогонь. Мішайте, поки цукор не розчиниться.

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Желатин, який вже набух, розчиніть на водяній бані. Вилийте його у глибоку миску та збийте міксером до білого кольору.

Не перестаючи збивати міксером повільно додайте цукровий сироп. Збивайте 7 хвилин до повітряності маси.

Форму застеліть харчовою плівкою та змастіть рослинною олією. Вилийте отриману масу та розрівняйте. Накрийте плівкою та залишіть застигати в холодильнику на 5-6 годин.

Готову смакоту наріжте та обваляйте у суміші крохмалю з цукровою пудрою.

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