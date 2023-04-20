Дитинство та татуювання Анджеліни Джолі: факти, про які мало хто знає

Анджеліна Джолі – одна з найвідоміших та найвпливовіших акторок Голлівуду. Однак про неї є багато цікавих та маловідомих фактів, про які багато людей можуть не знати. UAportal підготував цю статтю, щоб надати читачам п'ять цікавих фактів про Анджеліну Джолі.

Любов до татуювань

Анджеліна Джолі відома своєю любов'ю до татуювань, і в неї їх багато. На її тілі понад 20 татуювань, кожне з яких має особливе значення. Деякі її татуювання включають буддійську молитву, цитату Теннессі Вільямса і координати місць народження її дітей.

Інтерес до гуманітарної діяльності

Джолі також відома своєю гуманітарною діяльністю. Вона була послом доброї волі Агентства ООН у справах біженців і співпрацювала з багатьма різними організаціями з просування прав людини та соціальної справедливості в усьому світі.

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Унікальне дитинство

Анджеліна мала унікальне дитинство, вона росла дочкою двох відомих акторів, Джона Войта і Маршелін Бертран. У підлітковому віці вона була трохи бунтаркою, експериментувала з наркотиками і навіть носила на шиї пляшечку з кров'ю свого тодішнього чоловіка Біллі Боба Торнтона.

Любов до пригод

Актриса відома своєю любов'ю до пригод і протягом усього свого життя робила безліч сміливих вчинків. Вона стрибала з парашутом, з тарзанки і навіть літала літаком. Вона також любить подорожувати та побувала у багатьох країнах світу.

Любов до своєї сім'ї

Незважаючи на напружену кар'єру та безліч інтересів, сім'я для Джолі завжди залишається головним пріоритетом. У неї шестеро дітей, троє з яких приймальні, і вона часто бере їх із собою у подорожі та на знімальні майданчики. Вона також близька зі своїм батьком, Джоном Войтом, незважаючи на їхні скандальні стосунки у минулому.

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