Це табу для італійців: чому не можна ламати спагеті перед варінням

Італійська кухня славиться своїми традиціями, і спагеті є однією з них. Існує вагома причина, чому в Італії не заведено ламати ці довгі макаронні вироби перед тим, як їх варити.

Ми розповідаємо більше про цю кулінарну традицію разом з Ukr.Media. Також з’ясуємо, чому такий підхід вважається неприйнятним.

Немає логіки у покупці довгих макаронів, щоб потім їх ламати

Краще вибрати макаронні вироби, які вже мають оптимальну довжину для приготування та споживання. Ринок пропонує безліч видів пасти, серед яких кожен може знайти ідеальний варіант для себе.

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Споживання поламаних спагеті може бути незручним

Зазвичай спагеті вживають, обертаючи їх на виделці з допомогою ложки, щоб соус не розливався. Поламані спагеті ускладнюють цей процес, роблячи їх вживання менш зручним.

Забобони та прикмети, пов’язані зі спагеті

В Італії існують повір’я, що навмисне ламання спагеті може принести нещастя тим, хто їх буде їсти. Італійці ставляться до приготування їжі з трепетом, тому дотримуються традицій та вірять у прикмети.

Не забувайте, що спагеті втілюють в собі не лише звичну для нас страву, але й важливий елемент культурної спадщини Італії, тому вони заслуговують нашої поваги.

Раніше ми розповідали про цікавий лайфхак, який допоможе відміряти ідеальну порцію спагеті на одну людину.

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