Еволюція фільмів жахів: як розвивався жанр

UAportal підготував статтю, що досліджує еволюцію жанру фільму протягом історії. Еволюція фільмів жахів є прикладом того, як жанр може змінюватись і розвиватися з часом.

Епоха німого кіно (1895-1927)

Епоха німого кіно характеризувалася відсутністю синхронізованого звуку та діалогів. Фільми покладалися на візуальну розповідь та перебільшену акторську гру для передачі емоцій та сюжетних моментів.

Фільми жахів цієї епохи часто ґрунтувалися на готичній літературі та досліджували надприродні теми, такі як примари та вампіри. Серед відомих фільмів жахів цього періоду – "Кабінет доктора Калігарі" (1920) та "Носферату (1922)".

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Попри обмеження епохи, кінематографістам вдалося створити напружені та атмосферні фільми жахів, які продовжують впливати на сучасний кінематограф. Епоха німого кіно заклала основу для майбутніх фільмів жахів та запровадила багато сюжетів та тем, які досі присутні у сучасних фільмах жахів.

Золоте століття Голлівуду (1930-1950-і роки)

Золоте століття Голлівуду ознаменувало зрушення у жанрі жахів. З появою синхронізованого звуку та діалогу фільми жахів почали включати голос та музику для посилення напруженості та атмосфери. У цю епоху з'явилися монстри Universal, включаючи Дракулу, Франкенштейна та Людину-вовка, які стали культовими постатями у популярній культурі.

Фільми жахів цієї епохи часто торкалися тем науки і технологій, що пішли не за планом, і наслідків втручання в природний порядок речей. Серед відомих фільмів жахів цього періоду – "Франкенштейн" (1931) та "Істота з іншого світу" (1951). Золоте століття Голлівуду закріпило жанр жахів як прибутковий та популярний стиль, проклавши шлях для майбутніх фільмів жахів.

Читайте також: 5 найкращих комедій кінця 2000-х, які точно піднімуть настрій

Новий Голлівуд (1960-1970-і роки)

Епоха Нового Голлівуду принесла до жанру жахів новий рівень реалізму та соціальних коментарів. Режисери почали включати до своїх фільмів теми політики, статі та раси, що призвело до появи нової хвилі фільмів жахів, які були водночас страшними і змушували задуматися.

Серед відомих фільмів жахів цього періоду можна назвати "Ніч живих мерців" (1968) та "Екзорцист" (1973). Епоха Нового Голлівуду також привнесла до фільмів жахів новий рівень графічного опору та жорстокості. Режисери розширили межі того, що допустимо показувати на екрані, що призвело до появи спірних фільмів, які викликали дебати про цензуру та роль насильства у ЗМІ.

Епоха блокбастерів (1980-1990-і роки)

Епоха блокбастерів принесла до жанру жахів новий рівень видовищності та грандіозності. Фільми стали більш масштабними та амбітними, з ретельно продуманими спецефектами та екшн-послідовностями. У цю епоху з'явилися такі культові персонажі жахів як Фредді Крюгер і Джейсон Вурхіз, які стали культурними іконами.

Фільми жахів цієї епохи часто торкалися тем підліткового бунтарства та наслідків молодіжної культури. Серед відомих фільмів жахів цього періоду – "Кошмар на вулиці В'язів" (1984) та "Крік" (1996). Епоха блокбастерів також ознаменувала зрушення у бік самоаналізу та мета-хорору, коли фільми посилалися на популярні сюжети та звичаї жахів. Режисери почали грати з очікуваннями аудиторії та кидати виклик традиційним кордонам оповідання жахів.

Цифрова епоха (2000-ті – теперішній час)

Цифрова епоха принесла жанру жахів нові можливості та виклики. З розвитком цифрових технологій кінематографісти отримали можливість створювати складні та реалістичні спецефекти та візуальні ефекти. У цю епоху з'явилися фільми жахів "found footage", які додали новий рівень реалізму та занурення у жанр.

Фільми жахів цієї епохи часто досліджують теми технологій та інтернету, а такі фільми, як "Не подружилися" (2014) та "Дзвінок" (2002), використовують технології як сюжетний хід. У цифрову епоху також відроджуються класичні франшизи жахів: рімейки та перезавантаження таких культових фільмів, як "Хелловін" (2018) та "Дитяча гра" (2019).

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !