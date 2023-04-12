Еволюція мультфільмів: як розвивався жанр з 1900 років

UAportal підготував аналіз змін, які зазнала кіноіндустрія з роками, зокрема, у жанрі мультфільмів. Від перших днів анімації до сучасної цифрової ери у цій статті розглядається еволюція мультфільмів із часом.

Ранні роки анімації (1900-1920-і роки)

У ранні роки анімації з'явилися короткометражні мультфільми, які значною мірою покладалися на візуальні трюки та гумор. Такі мультфільми, як "Дінозавр Герті" та "Пароходік Віллі", допомогли утвердити анімацію як форму розваги.

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Золоте століття анімації (1930-1950-і роки)

Золоте століття анімації ознаменувалося появою великих студій, таких як Disney, Warner Bros. та MGM, які випускали високоякісні анімаційні короткометражні та повнометражні фільми. Такі мультфільми, як "Білосніжка та сім гномів", "Луні Тюнз" та "Том і Джеррі", одразу стали класикою та допомогли встановити традиції жанру.

Епоха телебачення (1950-1970-і роки)

З розвитком телебачення у 1950-х та 1960-х роках виробництво анімаційних фільмів скоротилося, і студії зосередилися на виробництві анімаційних телевізійних серіалів. Такі мультфільми, як "Флінстоуни", "Джетсони" та "Скубі-Ду", стали популярними серед глядачів та допомогли встановити традиції анімаційних телесеріалів.

Відродження анімації (1980-1990-і роки)

У 1980-х та 1990-х роках спостерігалося відродження виробництва анімаційних повнометражних фільмів. Такі студії, як Disney, випустили такі хітові фільми, як "Русалочка", "Красуня і чудовисько" та "Король Лев". У цю епоху також з'явилися такі анімаційні серіали, як "Сімпсони" і "Рен і Стімпі", які розсунули межі того, що вважалося прийнятним в анімації.

Цифрова епоха (2000-ті роки – теперішній час)

У цифрову епоху відбулися зміни у створенні та перегляді мультфільмів. З розвитком комп'ютерної анімації та цифрових ефектів мультфільми стали складнішими та візуально приголомшливими. Такі фільми, як "Історія іграшок", "Шрек" та "Холодне серце", переглянули уявлення про можливості анімації. У цю епоху також з'явилися такі орієнтовані на дорослих мультсеріали, як "Південний парк", "Грифіни" та "Рік та Морті".

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