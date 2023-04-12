Эволюция мультфильмов: как развивался жанр с 1900 годов

UAportal подготовил анализ изменений, которые претерпела киноиндустрия с годами, в частности, в жанре мультфильмов. От первых дней анимации до современной цифровой эры в этой статье рассматривается эволюция мультфильмов с течением времени.

Ранние годы анимации (1900-1920-е годы)

В ранние годы анимации появились короткометражные мультфильмы, которые в значительной степени полагались на визуальные трюки и юмор. Такие мультфильмы, как "Динозавр Герти" и "Пароходик Вилли", помогли утвердить анимацию как форму развлечения.

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Золотой век анимации (1930-1950-е годы)

Золотой век анимации ознаменовался появлением крупных студий, таких как Disney, Warner Bros. и MGM, которые выпускали высококачественные анимационные короткометражные и полнометражные фильмы. Такие мультфильмы, как "Белоснежка и семь гномов", "Луни Тюнз" и "Том и Джерри", сразу стали классикой и помогли установить традиции жанра.

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Эпоха телевидения (1950-1970-е годы)

С развитием телевидения в 1950-х и 1960-х годах производство анимационных фильмов сократилось, и студии сосредоточились на производстве анимационных телевизионных сериалов. Такие мультфильмы, как "Флинстоуны", "Джетсоны" и "Скуби-Ду", стали популярными среди зрителей и помогли установить традиции анимационных телесериалов.

Возрождение анимации (1980-1990-е годы)

В 1980-х и 1990-х годах наблюдалось возрождение производства анимационных полнометражных фильмов. Такие студии, как Disney, выпустили такие хитовые фильмы, как "Русалочка", "Красавица и чудовище" и "Король Лев". В эту эпоху также появились такие анимационные телесериалы, как "Симпсоны" и "Рен и Стимпи", которые раздвинули границы того, что считалось приемлемым в анимации.

Цифровая эпоха (2000-е годы – настоящее время)

В цифровую эпоху произошли изменения в создании и просмотре мультфильмов. С развитием компьютерной анимации и цифровых эффектов мультфильмы стали более сложными и визуально потрясающими. Такие фильмы, как "История игрушек", "Шрек" и "Холодное сердце", пересмотрели представление о возможностях анимации. В эту эпоху также появились такие ориентированные на взрослых мультсериалы, как "Южный парк", "Гриффины" и "Рик и Морти".

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