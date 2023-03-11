Фантастичні фільми останнього десятиліття: пориньте в далекі країни та космос

UAportal підготував добірку фантастичних фільмів, випущених у період з 2016 до 2020 року. Кожен фільм був ретельно відібраний за рейтингом IMDB.

Форма води

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Фантастика/Романтика

Країна: США/Канада Тривалість: 119 хв Рік: 2017

Продюсер: Гільєрмо дель Торо.

Цей фільм розповідає про німу прибиральницю в урядовій лабораторії, яка закохується в істоту-амфібію, яка там міститься в неволі. Фільм отримав 4 премії "Оскар", у тому числі за найкращу картину.

Доктор Стрендж

IMDB рейтинг: 7.5

Жанр: Супергерой/фентезі

Країна: США/Велика Британія Тривалість: 115 хв Рік: 2016

Продюсер: Кевін Фейдж.

Колишній нейрохірург вирушає в подорож за зціленням, але виявляється втягнутим у світ містичних мистецтв після того, як внаслідок автомобільної аварії його руки стають невідновними. Фільм зібрав по всьому світу понад 677 мільйонів доларів при бюджеті в 165 мільйонів доларів і заслужив похвалу критиків за візуальне оформлення та гру акторів.

Анігіляція

IMDB рейтинг 7.4

Жанр: Фантастика/Таємниця

Країна: США/Велика Британія Тривалість: 115 хвилин Рік: 2018

Продюсер: Скотт Рудін.

Біолог записується в небезпечну секретну експедицію, де виявляє загадкову місцевість, захоплену інопланетними формами життя, відомими як "Мерехтіння", які загрожують поглинути все навколо – включаючи її чоловіка, який зник безвісти до її прибуття в цю дивну країну. Критики високо оцінили фільм "Анігіляція" за його візуальну складову, тематику та виконання Наталі Портман та Дженніфер Джейсон Лі.

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Під водою

IMDB рейтинг 6.7

Жанр: наукова фантастика / жахи

Країна: США / Канада Тривалість: 95 хвилин Рік: 2020

Продюсер: Пітер Чернін та Дженно Топпінг

Команда дослідників океану, яка працює на нафтову компанію, стикається з чимось несподіваним, досліджуючи глибини під поверхнею, коли їх об'єкт починає затоплюватися через структурні ушкодження, викликані землетрусом, що призводить їх до пригоди, якої вони ніяк не очікували, але повинні вижити. ! Критики високо оцінили гру Крістен Стюарт, а також атмосферу фільму та екшн-послідовності, незважаючи на деякі критичні зауваження щодо надуманості сюжету.

До зірок

IMDB рейтинг 6.9

Жанр: Наукова фантастика / Пригоди / Драма

Країна: США / Велика Британія Тривалість: 123 хвилини Рік: 2019

Продюсер: Бред Пітт

Астронавт Рой Макбрайд намагається розкрити правду про зникнення свого батька під час космічної місії за кілька десятиліть раніше, яке може мати катастрофічні наслідки, якщо не зупинити його вчасно! Фільм "До зірок" отримав позитивні відгуки критиків, які високо оцінили гру Бреда Пітта, візуальні ефекти, кінематографію та рахунок, хоча деякі критикували його темп та відсутність оригінальності порівняно з іншими фільмами про дослідження космосу, такими як "Гравітація" або "Інтерстелар".

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