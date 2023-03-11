Фантастические фильмы последнего десятилетия: окунитесь в далекие страны и космос

UAportal подготовил подборку фантастических фильмов, выпущенных в период с 2016 по 2020 год. Каждый фильм был тщательно отобран по рейтингу IMDB.

Форма воды

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Фантастика/Романтика

Страна: США/Канада Продолжительность: 119 мин Год: 2017

Продюсер: Гильермо дель Торо.

Этот фильм рассказывает о немой уборщице в правительственной лаборатории, которая влюбляется в существо-амфибию, содержащееся там в неволе. Фильм получил 4 премии "Оскар", в том числе за лучшую картину.

Видео дня

Доктор Стрэндж

IMDB рейтинг: 7.5

Жанр: Супергерой/фэнтези

Страна: США/Великобритания Продолжительность: 115 мин Год: 2016

Продюсер: Кевин Фейдж.

Бывший нейрохирург отправляется в путешествие за исцелением, но оказывается втянутым в мир мистических искусств после того, как в результате автомобильной аварии его руки становятся невосстановимыми. Фильм собрал по всему миру более 677 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов долларов и заслужил похвалу критиков за визуальное оформление и игру актеров.

Аннигиляция

IMDB рейтинг 7.4

Жанр: Фантастика/Тайна

Страна: США/Великобритания Продолжительность: 115 минут Год: 2018

Продюсер: Скотт Рудин.

Биолог записывается в опасную секретную экспедицию, где обнаруживает загадочную местность, захваченную инопланетными формами жизни, известными как "Мерцание", которые угрожают поглотить все вокруг – включая ее мужа, пропавшего без вести до ее прибытия в эту странную страну. Критики высоко оценили фильм "Аннигиляция" за его визуальную составляющую, тематику и исполнение Натали Портман и Дженнифер Джейсон Ли.

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Под водой

IMDB рейтинг 6.7

Жанр: научная фантастика / ужасы

Страна: США / Канада Продолжительность: 95 минут Год: 2020

Продюсер: Питер Чернин и Дженно Топпинг

Команда исследователей океана, работающая на нефтяную компанию, сталкивается с чем-то неожиданным, исследуя глубины под поверхностью, когда их объект начинает затапливаться из-за структурных повреждений, вызванных землетрясением, что приводит их к приключению, которого они никак не ожидали, но должны выжить! Критики высоко оценили игру Кристен Стюарт, а также атмосферу фильма и экшн-последовательности, несмотря на некоторые критические замечания по поводу надуманности сюжета.

К звёздам

IMDB рейтинг 6.9

Жанр: Научная фантастика / Приключения / Драма

Страна: США / Великобритания Продолжительность: 123 минуты Год: 2019

Продюсер: Брэд Питт

Астронавт Рой Макбрайд пытается раскрыть правду об исчезновении своего отца во время космической миссии несколькими десятилетиями ранее, которое может иметь катастрофические последствия, если не остановить его вовремя! Фильм "К звёздам" получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили игру Брэда Питта, визуальные эффекты, кинематографию и счет, хотя некоторые критиковали его темп и отсутствие оригинальности по сравнению с другими фильмами об исследовании космоса, такими как "Гравитация" или "Интерстеллар".

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