Фільми для сімейного перегляду: проведіть час із близькими приємно

UAportal підготував список сімейно-орієнтованих фільмів, випущених у період з 2016 до 2019 року. Ці фільми були ретельно відібрані на основі своїх рейтингів IMDB, які варіюються від 6,5 до 10.

Маленький принц

IMDB Рейтинг: 8,2

Жанр: Сімейний анімаційний фільм

Країна: Франція, Канада, Люксембург; Тривалість: 108 хвилин. Рік: 2016

Режисер: Марк Осборн

Фільм "Маленький принц" розповідає історію молодої дівчини, яка зустрічає ексцентричного Авіатора та відкриває для себе чарівний світ, де можливо все.

Мірай з майбутнього

IMDB Рейтинг 7,7

Жанр: Пригоди, анімація

Країна: Японія; Тривалість: 98 хвилин; Рік 2018

Продюсер Мамору Хосода

"Мирай з майбутнього" розповідає про пригоди Куна, коли він зустрічає свою матір у підлітковому віці та свого прадіду в юності. Ці непередбачувані зустрічі розкривають історію сім'ї Куна, що, зрештою, допомагає йому зрозуміти, чому все має бути так, як є. За допомогою чарівних істот, що оточують його, Кун дізнається секрети, що ховаються в минулому сім'ї, що дозволяє йому зрозуміти, що означає бути частиною чогось більшого, ніж він сам.

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Фердінанд

IMDB Рейтинг: 6,8

Жанр: Пригоди, анімація

Країна: США; Тривалість: 108 хвилин; Рік: 2017

Продюсер: Карлос Салданья.

Цей анімаційний комедійний фільм розповідає про Фердинанда, гігантського бика, який воліє квіти, а не бої на кориді, і вирушає в епічну подорож Іспанією після того, як люди прийняли його за небезпечного звіра.

Чудо

IMDB Рейтинг: 8

Жанр: драматичний фільм

Країна: США; Тривалість: 113 хвилин; Рік: 2017

Режисер: Стівен Чбоскі

Цей американський драматичний фільм розповідає історію Августа Пулмана, що народився з лицьовими відмінностями, які не дозволили йому вчитися в загальноосвітній школі, коли він вперше в житті вступає до п'ятого класу підготовчої школи Бічер, незважаючи на протести батьків однокласників проти його включення в середу їхнього класу.

Історія іграшок 4

IMDB Рейтинг: 7,9

Жанр: анімаційна комедія

Країна: США; Тривалість: 109 хвилин; Рік: 2019

Режисер: Джош Кулі

"Історія іграшок 4" розповідає історію Вуді, коли Бонні додає неохоче нову іграшку на ім'я "Форкі" у свою кімнату, що викликає хаос серед друзів Вуді, які шукають Форкі в несподіваних місцях, щоб повернути його додому, поки не стало надто пізно.

Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Усі вони мають рейтинг 7.5 чи вище на IMDB.

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