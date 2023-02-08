Німеччина направляє Україні пакет військової допомоги

Німеччина надала Україні пакет військової допомоги, який включає дві самохідні зенітні установки "Гепард" та 6 тисяч боєприпасів серед іншого обладнання.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе зміцнити сили безпеки країни в ці складні часи. Пакет включає дві самохідні зенітні установки Gepard та 6 тисяч боєприпасів до них, а також 5 автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, шість вантажівок з гаковою системою завантаження, шість мобільних антенних систем та 10 контейнерів. На додаток до вже згаданого обладнання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також оголосив, що до кінця березня 2021 року буде поставлено 14 танків Leopard 2.

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав цю новину після зустрічі з Пісторіусом 7 лютого в Києві, де вони обговорили подальшу співпрацю між оборонними відомствами своїх країн.

Борис Пісторіус - Борис Пісторіус наразі обіймає посаду Федерального міністра оборони з 2018 року в уряді канцлера Ангели Меркель в Німеччині. Раніше він обіймав посади заступника голови Вільної демократичної партії (ВДП) з 2011 по 2013 рік та віце-президента ВДП з 2013 по 2017 рік відповідно, перш ніж стати федеральним міністром оборони в 4-му кабінеті Меркель у 2018 році і по сьогоднішній день.

Олексій Резніков - Олексій Андрійович Резніков наразі є Першим віце-прем'єр-міністром України, відповідальним за соціальну політику, з 2020 року, призначений Президентом Володимиром Зеленським після того, як він недовго виконував обов'язки прем'єр-міністра з 8 травня 2019 року по 29 серпня 2019 року, замінивши на цій посаді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який нещодавно подав у відставку і був призначений віце-президентом безпосередньо перед своєю відставкою.