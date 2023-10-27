Як швидко і міцно заснути після важкого робочого дня

Що можна зробити, щоб швидше заснути

UAportal підготував ефективні поради, які допоможуть створити розслаблюючу атмосферу та покращити режим відходу до сну. Впроваджуючи ці рекомендації, можна налагодити здоровий режим сну, покращивши загальне самопочуття.

Створіть необхідні умови

Дотримання послідовного графіка сну, відхід до сну і пробудження в один і той же час щодня, може значно допомогти швидко і міцно засинати після важкого робочого дня. Створіть собі заспокійливу процедуру перед сном, яка дасть сигнал організму, що настав час спати.

Це може включати в себе читання книги, прийняття теплої ванни або практику релаксації, наприклад, глибоке дихання. Переконайтеся, що приміщення, в якому ви спите, сприяє повноцінному відпочинку: в кімнаті має бути прохолодно, темно і тихо.

Обмежте використання електронних пристроїв

Синє світло, яке випромінюють екрани, може перешкоджати виробленню мелатоніну - гормону, необхідного для сну. Замість цього займіться розслаблюючими видами діяльності, які допоможуть відпочити, наприклад, читанням книги або м'якою розтяжкою.

Уникайте вживання стимулюючих продуктів ввечері, таких як кофеїн або важка їжа, оскільки вони можуть порушити нормальний процес засинання. Віддайте перевагу трав'яному чаю або напоям без кофеїну, щоб сприяти спокійному сну.

Створіть комфортне середовище

Створення комфортного середовища має важливе значення для спокійного нічного сну. Придбайте високоякісний матрац і подушки, які забезпечать належну підтримку та комфорт для тіла.

Обирайте постільні матеріали, які відповідають вашим уподобанням, чи то бавовняні простирадла, чи то затишні фланелеві ковдри. Усуньте всі джерела шуму, які можуть заважати сну, і за необхідності використовуйте світлонепроникні штори або маску для очей.

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Уникайте стресу впродовж дня

Управління стресом протягом дня може суттєво вплинути на вашу здатність швидко засинати. Заняття спортом, медитація або розвиток уважності допоможуть зняти напругу і тривогу, а також знизити рівень стресу.

Визначте пріоритети в турботі про себе і встановіть межі, щоб запобігти впливу стресу, пов'язаного з роботою. Записуйте думки, які вас турбують, у щоденник перед сном, це допоможе очистити розум і сприятиме більш спокійному засинанню.

Включіть вправи на розслаблення

Включення технік релаксації у вашу рутину перед сном може покращити вашу здатність швидко і міцно засинати. Вправи на глибоке дихання, поступове розслаблення м'язів і використання уявних образів є ефективними методами для розслаблення і підготовки організму до сну. Розгляньте можливість використання додатків або аудіозаписів, які пропонують медитацію або заспокійливі звуки, що допоможуть у процесі розслаблення.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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