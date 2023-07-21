Як швидко та легко відмити пригорілу сковорідку: дієві лайфхаки від досвідчених господарів

Напевно, нічого так не дратує господинь, як пригорілі каструлі та сковорідки, які важко відмиваються. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть вам покращити повсякденну рутину.

Харчова сода

Пригорілу ділянку посипте щедрою кількістю соди, а потім додайте теплої води. Частково замочіть сковорідку в цій суміші на годину або на ніч, якщо наліт дуже сильний. Харчова сода розчепить бруд і жир, що полегшить його видалення.

Оцет і вода

Наповніть пригорілу каструлю рівними частинами оцту й води. Поставте її на плиту. Суміш повинна кипіти близько 10 хвилин, щоб кислотні властивості оцту розщепили пригорілі частинки їжі. Потім обережно злийте гарячу рідину й, за допомогою дерев'яної або силіконової лопатки, зішкребіть залишки бруду.

Лимонно-сольова суміш

Розріжте лимон навпіл і занурте його відкритою стороною в сіль. Натріть цитрусом пригорілі ділянки сковорідки, злегка стискаючи його, щоб виділявся сік. Лимонна кислота в поєднанні з абразивною сіллю допоможе видалити пригорілі плями. Не змивайте цю суміш з посуду кілька хвилин. Потім промийте пательню теплою водою й обережно очистьте залишки засобу.

Раніше, UaPortal поділився, як очистити крани від накипу білим оцтом чи лимонним соком.

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