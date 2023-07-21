Как быстро и легко отмыть пригоревшую сковороду: действенные лайфхаки от опытных хозяев

Наверное, ничего так не раздражает хозяев, как тяжело отмывающиеся пригоревшие кастрюли и сковородки. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут вам улучшить повседневную рутину.

Пищевая сода

Пригоревшую область посыпьте щедрым количеством соды, а затем добавьте теплой воды. Частично замочите сковороду в этой смеси на час или ночь, если налет очень сильный. Пищевая сода расцепит грязь и жир, что облегчит его удаление.

Уксус и вода

Наполните пригоревшую кастрюлю ровными частями уксуса и воды. Поставьте его на плиту. Смесь должна кипеть около 10 минут, чтобы кислотные свойства уксуса расщепили пригоревшие частицы пищи. Затем осторожно слейте горячую жидкость и с помощью деревянной или силиконовой лопатки соскребите остатки грязи.

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Лимонно-солевая смесь

Разрежьте лимон пополам и окуните его открытой стороной в соль. Натрите цитрусом пригоревшие участки сковородки, слегка сжимая его, чтобы выделялся сок. Лимонная кислота в сочетании с абразивной солью поможет удалить пригоревшие пятна. Не смывайте смесь из посуды несколько минут. Затем промойте сковороду теплой водой и осторожно очистите остатки средства.

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