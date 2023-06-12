Як швидко зняти втому: прості лайфхаки

Втома – це поширена проблема, яка може вплинути на наш фізичний, розумовий та емоційний стан. UAportal підготував докладний посібник з найкращих способів зняття втоми.

Віддайте перевагу сну та відпочинку

Достатня кількість сну має вирішальне значення боротьби з втомою. Прагніть до семи-дев'яти годин якісного сну щоночі. Створіть розслаблюючий режим сну, відмовтеся від використання електронних пристроїв перед сном та забезпечте комфортні умови для відпочинку. Крім того, протягом дня влаштовуйте короткі перерви та періоди релаксації, щоб зарядитись енергією.

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Дотримуйтесь збалансованої дієти

Харчування грає життєво важливу роль боротьби з втомою. Споживайте збалансовану їжу, що складається з фруктів, овочів, нежирних білків, цільного зерна та корисних жирів. Уникайте надмірного вживання кофеїну та солодких продуктів, оскільки вони можуть призвести до енергетичного спаду. Протягом дня випивайте достатню кількість води, тому що зневоднення може призвести до втоми.

Регулярно займайтеся фізичною активністю

Фізична активність не тільки покращує вашу фізичну форму, а й допомагає боротися зі втомою. Займайтеся регулярними фізичними вправами, такими як бадьора ходьба, біг підтюпцем або їзда на велосипеді не менше 30 хвилин на день. Фізичні вправи підвищують рівень енергії, вивільняють ендорфіни та покращують якість сну. Знайдіть заняття, які вам подобаються, і зробіть їх частиною свого порядку дня.

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Регулярно отримуйте сонячне світло та свіже повітря

Проведення часу на свіжому повітрі може вплинути на боротьбу зі втомою. Вплив природного сонячного світла допомагає регулювати циркадний ритм та підвищує рівень вітаміну D, який відіграє важливу роль у виробленні енергії. Робіть невеликі перерви протягом робочого дня, гуляйте по природі або просто відкрийте вікна, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря у вашому приміщенні.

Обмежте час роботи з екраном

Надмірний час за монітором, будь то комп'ютер, смартфон або інші електронні пристрої може сприяти втомі. Встановіть межі використання екрана і регулярно робіть перерви, щоб дати відпочинок очам та запобігти розумовій перевтомі. Займайтеся діяльністю, не пов'язаною з екранами, наприклад, хобі, читанням чи відпочинком на природі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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