Як швидко прибрати осіннє листя з саду: 6 простих, але важливих порад

Осінь – це пора яскравих кольорів та опалого листя. Одначе прибирання наслідків листопаду може бути непростим завданням. UaPortal зібрав кілька корисних порад, які зроблять цей процес легшим.

Оцініть необхідність згрібання

Розгляньте листяний покрив на газоні. Якщо вкрито менше ніж 50% газону, можна відмовитися від згрібання. Натомість використовуйте краще газонокосарку, щоб подрібнити листя й повернути всі поживні речовини в ґрунт. Якщо листя багато, саме час взятися за граблі.

Вибирайте час для прибирання

Замість того, щоб поспішати згрібати листя, як тільки воно почне падати, зачекайте, поки більшість обсиплеться. Відтак ви зекономите час і зможете виконувати завдання поетапно, зосереджуючись спочатку на одній ділянці.

Розігрівайтеся та розминайтеся

Згрібання може бути фізично важким, тому важливо підготувати своє тіло. Перед початком роботи розтягуйте свої м’язи протягом 10 хвилин. Зосередьтеся на плечах, руках і шиї, а також додайте присідання та швидку ходьбу. Це допоможе запобігти болю після згрібання.

Не перенапружуйтеся

Уникайте перенапруження, роблячи невеликі, контрольовані рухи під час згрібання. Регулярно робіть перерви для відпочинку та пиття. Не забувайте міняти позиції кожні кілька хвилин, щоб руки відпочили.

Працюйте з вітром

Якщо згрібаєте у вітряний день, не боріться з погодою, а використовуйте її на свою користь. Вирівняйте напрямок згрібання з силою вітру, щоб зробити завдання ефективнішим. Зосередьтеся на коротших згрібаннях і створюйте менші купи, щоб запобігти розкиданню листя.

Уникайте мокрого листя

Якщо листя мокре через дощ або росу, краще відкласти згрібання, якщо це можливо. Вологе листя злипається, що ускладнює процес його збирання. До того ж воно може забити обладнання, наприклад, садовий пилосос або подрібнювач. Окрім цього, мокре листя збільшує вагу мішків, якщо пакувати його для утилізації.

Раніше, UaPortal поділився, як доглядати за городом восени.

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