Як доглядати за городом восени: поради для щедрого врожаю наступного року

З наближенням осіннього сезону, коли можна насолоджуватися останнім щедрим врожаєм, саме час почати підготовку городу до наступного року. Дотримуючись цих рекомендацій, можна забезпечити гарний урожай і процвітання городу в наступному році.

Очистіть грядки

Щоб шкідники та хвороби не перезимували і не створили проблем навесні, важливо прибрати всі рослинні рештки з грядок. Видалення будь-яких рослин, що залишилися, допоможе зберегти здорове середовище для майбутніх врожаїв.

Додайте компост

Збагатіть ґрунт на грядках, розклавши шар компосту товщиною 5-7 см. Це забезпечить рослинам необхідні поживні речовини без потреби в обробці ґрунту. Дозвольте опадам зробити роботу за вас.

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Висаджуйте покривні культури

Покращуйте родючість ґрунту, висіваючи восени такі культури, як гірчиця, горох або конюшина. Ці рослини можуть бути перекопані в ґрунт навесні, додаючи цінні поживні речовини для майбутніх насаджень.

Окрім догляду за городом, восени важливо доглядати за деревами та кущами. Ось кілька порад, які допоможуть їм процвітати:

Посадіть нові дерева та кущі

Осінь – чудовий час для того, щоб додати листяні дерева та кущі до ландшафту. Ґрунт ще достатньо теплий, щоб коріння встигло закріпитися до зими. Вічнозелені види також можна висаджувати, але вони, як правило, краще приживаються, якщо їх висаджувати навесні.

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Забезпечте достатню кількість води

Переконайтеся, що новопосаджені та прижилися дерева і кущі отримують достатньо води протягом осіннього сезону. Добре зволожені рослини більш стійкі до суворих зимових умов. Вічнозелені рослини, зокрема, потребують додаткового поливу в цей час.

Поповніть запас мульчі

Захистіть коріння дерев і кущів від зимових температур, додавши навколо них свіжий шар мульчі. Використовуйте такі матеріали, як деревна тріска або подрібнене листя, переконавшись, що вони не торкаються стовбурів, щоб запобігти гниттю та хворобам.

Обрізайте після початку періоду спокою

Щоб уникнути пошкоджень від зимової погоди, зачекайте, поки опаде листя з листяних порід перед обрізанням. Обрізка відразу після серпня може стимулювати ніжний новий ріст, який може пошкодитися взимку.

Нагадаємо, слимаки та равлики завдають шкоди садам, знищуючи розсаду та поїдаючи листя великих рослин. Існують хімічні розчини, які діють як ефективні відлякувачі, однак є більш природний спосіб позбутися шкідників.

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