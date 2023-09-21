Як швидко висушити взуття після дощу: дієві поради

UAportal підготував детальну інструкцію про те, як ефективно висушити взуття після дощу. Ці методи допоможуть заощадити час і забезпечити готовність взуття до використання в найкоротші терміни.

Використовуйте газету або паперові рушники

Приберіть зайву воду зі взуття, промокнувши його сухою ганчіркою. Зімніть газету або паперові рушники і покладіть їх всередину взуття, заповнивши його повністю.

Папір вбере вологу і прискорить висихання. Залиште взуття в добре провітрюваному приміщенні і замінюйте папір кожні кілька годин, поки воно остаточно не висохне.

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Використовуйте фен

Встановіть фен на середній або низький рівень нагрівання, щоб не пошкодити взуття. Тримайте фен на відстані кількох сантиметрів і постійно рухайте ним, щоб рівномірно розподілити тепло.

Приділіть увагу особливо мокрим ділянкам, таким як підошва або внутрішня частина взуття. Добре просушіть взуття, намагаючись запобігти його деформації.

Спробуйте вентилятор або осушувач повітря

Поставте взуття перед вентилятором або біля осушувача, щоб покращити циркуляцію повітря. Цей метод найкраще працює в добре провітрюваному приміщенні.

Залиште взуття біля вентилятора або осушувача на кілька годин чи на ніч, поки воно повністю не висохне. Час від часу обертайте взуття, щоб переконатися, що всі сторони потрапляють під потік повітря.

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