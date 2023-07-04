Як часто потрібно косити траву: поради садівників для ідеального газону

Останнім часом підтримання ідеального вигляду вашого газону стало предметом суперечок. Екологи стверджують, що скошена трава служить притулком для комах і приваблює корисних метеликів та бджіл, проте любителі газонів продовжують старанно стригти свої галявини.

Експерти одностайно рекомендують косити газон не рідше одного разу на тиждень у теплі місяці, щоб підтримувати його у бездоганному стані. Більше того, деякі радять косити двічі на тиждень, щоб досягти ще кращих результатів. Краще косити часто, але ощадливо, ніж зрізати все під корінь за один раз.

Газони, що регулярно поливаються, вимагають постійного графіка стрижки. Однак у періоди посухи рекомендується робити перерви і давати траві, що зів'яла, відновитися без стрижки.

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Якщо ви хочете мати пишну зелену траву, ви можете знехтувати вищезазначеними порадами. Зрештою, саме вам вирішувати, яку естетику ви хочете бачити навколо свого будинку чи саду.

На частоту скошування також впливають погодні умови. При підвищенні температури повітря та ґрунту зростання трави прискорюється, що потребує більш частого скошування та підстригання трави на меншу висоту.

Однак під час недостатньої кількості опадів краще не стригти газон надто коротко. Більш довга трава краще протистоїть нестачі вологи. Занадто коротка стрижка трави може призвести до виснаження води та сухості, тоді як висока висота скошування може стимулювати зростання і призвести до утворення густішого газону.

Час має ключове значення при стрижці газону. Як і за будь-якої іншої роботи в саду, оптимальним часом є ранній ранок або пізній вечір, коли сонце менш інтенсивне. Однак рекомендується утриматися від стрижки вранці після дощу або заморозках. Слід уникати стрижки мокрих газонів, оскільки вони можуть легко пошкоджені.

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Послідовна та своєчасна стрижка сприяє розростанню трави та більш енергійному зростанню, що з часом призводить до появи пишного та яскравого газону.

Щоб досягти найкращих результатів, важливо уникати поширених помилок при стрижці газону. Навіть досвідчені власники газонів можуть потрапити в ці пастки, тому ось кілька порад, про які слід пам'ятати:

Косити траву надто коротко

Зрізання більше однієї третини висоти трави за один раз створює непотрібне навантаження на рослини і може призвести до в'янення кольору.

Поспішний процес косіння

Хоча прискорення процесу косіння може здатися привабливим, важливо не поспішати. Всупереч поширеній думці, повільний темп допомагає краще зберегти траву.

Косити в одному напрямку

Різноманітна схема косіння корисна. Уникайте постійного косіння в одному напрямку, оскільки це може призвести до того, що трава з часом схилятиметься в одному напрямі.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини слід посадити у себе вдома.

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