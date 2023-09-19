Як ефективно використовувати опалі яблука: корисні поради від фермерів

Фермери частенько не знають, що робити з плодами, які впали з дерева через хворобу, сильний вітер або несприятливі погодні умови. Хоча деякі опалі яблука можна вживати відразу, але інші – потребують особливої уваги. UaPortal зібрав декілька порад, як можна правильно утилізувати гнилі яблука зі свого саду.

Чому важливо прибирати опалі яблука

Залишати яблука на землі категорично заборонено, оскільки це може призвести до інфікування ґрунту та дерева, що спричиняє значні проблеми. Інколи плоди можуть опадати через зараження шкідниками, наприклад, міллю. Якщо їх залишити біля дерева, комахи швидко переберуться також і на здорові фрукти, що призведе до їх швидкого псування.

Чи можна використовувати гнилі яблука на городі

Гнилі яблука можуть слугувати чудовим добривом для різних рослин. Один з простих способів – закопати їх у спеціально відведеному місці на своїй ділянці. Однак слід засипати їх товстим 10-15 см шаром ґрунту, щоб запобігти появі плодових мух. Не можна просто викидати гнилі плоди. Окрім цього, ви можете викинути опалі яблука до компостної купи, додавши туди золу або доломітового борошна, щоб збалансувати рівень кислотності.

Закопування яблук на грядках

Досвідчені садівники виявили, що деякі рослини добре реагують на використання гнилих яблук як добрива. Наприклад, аґрус, малина, смородина та фруктові дерева отримують користь від такої практики. Тож, щоб удобрити кущі, відсортуйте яблука та розділіть їх лопатою. Створіть навколо рослини борозну, перекладаючи яблука перегноєм і землею, приблизно 15 см завтовшки. На завершення засипте все тирсою або соломою.

Підживлюючи дерева, важливо уникати використання червивих або гнилих плодів. Ретельно виберіть яблука й розчавіть їх лопатою. Відміряйте 10 см від пристовбурного кола й закопайте добриво навколо на глибину 15 см.

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