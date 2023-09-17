Садівники пояснили, навіщо вмочати живці троянд у мед перед посадкою

Багато садівників найближчими тижнями доглядатимуть за своїми трояндами, збираючи найкращі живці, сподіваючись розмножити квіти. Живці особливо корисні для збільшення кількості квітів з року в рік, а осінь – найкращий час для їх збору.

Після обрізання мета полягає в тому, щоб допомогти черешку розвинутися в пагони, які витримають несприятливі умови та екстремальні зміни температури. Для цього можна використати мед, повідомляє Express.co.uk.

Фосфор і калій є основними сполуками, які приносять користь рослині, за ними слідують кальцій, залізо, магній і цинк.

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Краще використовувати сирий мед, ніж оброблений, оскільки сирий мед містить більше природних ферментів і поживних речовин. Використання меду як природного кореневого гормону дає живцям троянд найкращі шанси на розвиток здорових коренів і вирощування гарних рослин.

Додайте дві столові ложки меду на дві склянки кип’яченої води і дайте розчину охолонути. Потім кінці живців можна занурити всередину розчину перед посадкою.

Суміш також можна використовувати на квітучих і плодоносних рослинах як підгодівлю. Для кращого росту коренів виберіть здорові пагони товщиною приблизно в олівець після того, як рослина відцвіте восени.

Нагадаємо, стимулювати ріст троянд можна за допомогою обрізки квітів. Проте троянди треба обрізати правильно, щоб не нашкодити кущу.

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