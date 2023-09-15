Садівники назвали найефективніший засіб для боротьби з борошнистою росою на трояндах

Надмірний полив і високі температури можуть сприяти поширенню хвороби під назвою борошниста роса, грибкової інфекції. Це може призвести до того, що квіти стають коричневими, слабшають, висихають.

Іноді це може навіть вбити рослину. Борошниста роса виглядатиме так, ніби білий порошок посипався на листках, стеблах або квітах, повідомляє Express.co.uk.

Троянди дуже чутливі до борошнистої роси, але вона також може вражати інші квіти. Якщо борошнисту росу не лікувати, вона зробить квіти непривабливими, а також значно послабить інші рослини.

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Для лікування потрібно використати суміш перекису водню та води. Оптимально змішати десять столових ложок перекису водню на відро води.

Розчин перекису водню та води може допомогти зупинити поширення спор борошнистої роси в саду. Профілактично можна обприскувати рослини раз на тиждень.

Інші способи запобігання появі борошнистої роси – поливати рослини прямо в землю та ґрунт і уникати потрапляння води на листя, щоб запобігти розвитку цвілі. Переконайтеся, що рослини не скупчені на грядках і мають доступ до великої кількості сонячного світла та циркуляції повітря.

Нагадаємо, стимулювати ріст троянд можна за допомогою обрізки квітів. Проте троянди треба обрізати правильно, щоб не нашкодити кущу.

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