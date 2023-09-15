Садоводы назвали самое эффективное средство для борьбы с мучнистой росой на розах

Чрезмерный полив и высокие температуры могут способствовать распространению болезни под названием мучнистой росы, грибковой инфекции. Это может привести к тому, что цветы становятся коричневыми, слабеют, высыхают.

Иногда это может даже убить растение. Мучнистая роса будет выглядеть так, будто белый порошок посыпался на листьях, стеблях или цветах, сообщает Express.co.uk.

Розы очень чувствительны к мучнистой росе, но она также может поражать другие цветы. Если мучнистой росы не лечить, она сделает цветы непривлекательными, а также значительно ослабит другие растения.

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Для лечения следует использовать смесь перекиси водорода и воды. Оптимально смешать десять столовых ложек перекиси водорода на ведро воды.

Раствор перекиси водорода и воды может помочь остановить распространение спор мучнистой росы в саду. Профилактически можно опрыскивать растения раз в неделю.

Другие способы предотвращения появления мучнистой росы – поливать растения прямо в землю и почву и избегать попадания воды на листья, чтобы предотвратить развитие плесени. Убедитесь, что растения не скучены на грядках и имеют доступ к большому количеству солнечного света и циркуляции воздуха.

Напомним, стимулировать рост роз можно с помощью обрезки цветов. Однако розы нужно обрезать правильно, чтобы не навредить кусту.

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