Садовники объяснили, зачем обмакивать черенки роз в мед перед посадкой

Многие садоводы в ближайшие недели будут ухаживать за своими розами, собирая лучшие черенки, надеясь размножить цветы. Черенки особенно полезны для увеличения количества цветов из года в год, а осень – лучшее время для их сбора.

После обрезки цель состоит в том, чтобы помочь черенку развиться в побеги, которые выдержат неблагоприятные условия и экстремальные изменения температуры. Для этого можно использовать мед, сообщает Express.co.uk.

Фосфор и калий являются основными соединениями, приносящими пользу растению, за ними следуют кальций, железо, магний и цинк.

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Лучше использовать сырой мед, чем обработанный, поскольку сырой мед содержит больше природных ферментов и питательных веществ. Использование меда как природного корневого гормона дает черенкам роз наилучшие шансы на развитие здоровых корней и выращивание красивых растений.

Добавьте две столовых ложки меда на два стакана кипяченой воды и дайте раствору остыть. Затем концы черенков можно погрузить внутрь раствора перед посадкой.

Смесь можно использовать на цветущих и плодоносящих растениях в качестве подкормки. Для лучшего роста корней выберите здоровые побеги толщиной примерно в карандаш после того, как растение отцветет осенью.

Напомним, стимулировать рост роз можно с помощью обрезки цветов. Однако розы нужно обрезать правильно, чтобы не навредить кусту.

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