Як використовувати кавову гущу для вирощування рослин: корисні поради для садівників

Кава – улюблений напій мільйонів людей по всьому світу. Якщо ви багато випиваєте цього напою, то подумайте про раціональне використання кавової гущі. UaPortal розповів, як можна застосовувати ці органічні кухонні відходи в садівництві.

Чи корисна кавова гуща для рослин

Кавову гущу рекомендують використовувати для різних цілей, наприклад, для відлякування шкідників, як добриво, або як мульчу.

Кавова гуща є чудовим компостом, тож нею можна засипати безпосередньо ґрунт навколо більшості садових рослин. Ця суміш містить основні поживні речовини, зокрема, азот, калій і фосфор, які підтримують ріст рослин. Окрім цього, вона збагачує ґрунт органічними речовинами, які утримують вологу.

Як використовувати кавову гущу для рослин

Кавова гуща ефективно компостується, а домашній біогумус значно покращує якість ґрунту та здоров'я рослин. Проте пам’ятайте, що надмірне внесення залишків кави на поверхню землі може створити бар'єр, що перешкоджатиме доступу води та повітря до коріння рослин.

Рослини, яким це корисно

Кавова гуща, як правило, трохи кисла, що робить її корисною для кислотолюбних рослин, таких як гортензії, і вимогливих до поживних речовин, зокрема, троянд. Вважається, що вона також відлякує слимаків і може використовуватися навколо рослин, які схильні до шкідників, наприклад, хости.

Рослини, яким кава не подобається

Важливо зазначити, що кавова гуща може містити кофеїн. Хоча більша частина кофеїну переходить у напій під час заварювання, його сліди можуть залишатися. Він може пригнічувати ріст деяких рослин, зокрема томатів, і перешкоджати проростанню розсади.

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