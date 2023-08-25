Как использовать кофейную гущу для выращивания растений: полезные советы для садоводов

Кофе – любимый напиток миллионов людей по всему миру. Если вы многое выпиваете этого напитка, то подумайте о рациональном использовании кофейной гущи. UaPortal рассказал, как можно использовать эти органические кухонные отходы в садоводстве.

Полезна ли кофейная гуща для растений

Кофейную гущу рекомендуют использовать для различных целей, например для отпугивания вредителей, как удобрение, или как мульчу.

Кофейная гуща является прекрасным компостом, поэтому ею можно засыпать непосредственно почву вокруг большинства садовых растений. Эта смесь содержит основные питательные вещества, в частности азот, калий и фосфор, которые поддерживают рост растений. Кроме того, она обогащает почву органическими веществами, которые удерживают влагу.

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Как использовать кофейную гущу для растений

Кофейная гуща эффективно компостируется, а домашний биогумус значительно улучшает качество почвы и здоровья растений. Однако помните, что чрезмерное внесение остатков кофе на поверхность земли может создать барьер, препятствующий доступу воды и воздуха к корням растений.

Растения, которым это полезно

Кофейная гуща, как правило, немного кислая, что делает ее полезной для кислотолюбивых растений, таких как гортензии, и требовательных к питательным веществам, в частности, роз. Считается, что она также отпугивает улиток и может использоваться вокруг растений, подверженных вредителям, например, хосты.

Растения, которым кофе не нравится

Важно отметить, что кофейная гуща может содержать кофеин. Хотя большая часть кофеина переходит в напиток при заваривании, его следы могут оставаться. Он может подавлять рост некоторых растений, в том числе томатов, и препятствовать прорастанию рассады.

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