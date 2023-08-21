Чем удобрить комнатные растения: секреты природной подкормки

Когда дело доходит до подкормки комнатных растений, рынок предлагает широкий выбор вариантов. Однако сосредоточимся на натуральных удобрениях, успешно зарекомендовавших себя в подкормке цветов в домашних условиях.

UAportal стремится пролить свет на некоторые секреты и методы, связанные с использованием этих природных удобрений, чтобы помочь улучшить здоровье и вид комнатных растений.

Удобрения из банановой кожуры

Одним из самых популярных натуральных удобрений для комнатных растений и цветов является банановая кожура. Часто ее выбрасывают без раздумий, но на самом деле она содержит множество питательных веществ, таких как калий, фосфор, магний, кальций и азот. Многие садоводы положительно отзываются об этом удобрении, используя его для подкормки фиалок, бегоний и других растений.

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Существует несколько способов приготовления удобрения из банановой шкурки:

Метод настоя. Измельчите чистую банановую шкурку и поместите ее в литровую банку, заполните наполовину. Залейте водой и дайте настояться в течение 24 часов. После этого слейте настой и используйте его для полива комнатных растений. Следует отметить, что этот метод может повлечь за собой появление неприятного запаха.

Порошковый метод. Высушите чистую банановую шкурку (например, в духовке или на батарее) и измельчите ее в порошок с помощью кофемолки. Посыпьте полученным порошком верхний пласт грунта в горшке и обновляйте его раз в месяц. Как вариант, вы можете разломить высушенную банановую шкурку на небольшие кусочки и положить их на дно горшка во время пересадки.

Подкормка растений кофе

Хотя кофе может быть полезным удобрением для некоторых комнатных цветов, важно отметить, что не все растения развиваются в кислой почве. Подкормка кофе особенно полезна для азалий, некоторых видов лилий, рододендронов, хвойных растений и других.

Помимо воздействия на кислотность, кофейная гуща также улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и повышая уровень кислорода. Если кофе недоступен, альтернативой может служить чайная заварка. Однако будьте осторожны, поскольку она привлекает мух.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа является популярным удобрением для комнатных цветов, хотя ее эффективность остается предметом споров. Не все комнатные растения переносят высокое содержание кальция. Поэтому желательно начинать прикормку яичной скорлупой постепенно, небольшими дозами.

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Существует два распространенных способа применения яичной скорлупы в качестве удобрений. Во-первых, вы можете смешать ее с грунтом во время пересадки. Кроме того, можно создать настой, замочив яичную скорлупу в воде, а затем использовать этот раствор для полива растений.

Настойка луковой шелухи

Использование настойки из луковой шелухи как удобрения помогает предотвратить различные болезни и вредители. Насыщенный витаминами и микроэлементами этот природный раствор считается ценным удобрением. Опрыскивание комнатных цветов настойкой луковой шелухи позволяет эффективно бороться с клещами, тлей и другими вредителями.

Для приготовления возьмите горсть луковой шелухи, залейте его 1 л кипятка и дайте настояться в течение 5 минут. Когда раствор остынет, вы можете использовать его для полива и опрыскивания растений.

Касторовое масло

Удивительно, но касторовое масло также считается полезным удобрением для растений. На каждый литр воды добавьте 1 чайную ложку растительного масла, хорошо взболтайте и используйте для полива растений во время цветения и плодоношения.

Напомним, что некоторые комнатные растения обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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