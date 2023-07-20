Як використовувати піну для гоління під час прибирання квартири: несподівані лайфхаки

Як використовувати піну для гоління під час прибирання квартири

Практичні поради та підказки завжди користуються попитом, пропонуючи ефективні рішення, що заощаджують час. UAportal підготував вичерпну інструкцію про те, як використовувати піну для гоління під час прибирання квартири.

Піна для гоління для видалення плям

Її м'яка, але ефективна формула підходить для боротьби з плямами на килимах, оббивці та одязі. Щоб видалити пляму, нанесіть невелику кількість піни для гоління безпосередньо на уражену ділянку. Акуратно втирайте піну в пляму чистою ганчіркою або губкою. Залиште її на кілька хвилин, а потім промокніть вологою ганчіркою.

Для чищення дзеркал і скла

Нанесіть невелику кількість піни для гоління на безворсову тканину або паперовий рушник. Акуратно протріть поверхню круговими рухами, забезпечуючи рівномірне покриття. Текстура піни допомагає розчинити бруд і жир, а м'які миючі засоби залишають блиск без розводів. Для великих скляних поверхонь, таких як вікна або двері душової кабіни, для видалення піни використовуйте скребок.

Для прибирання ванної кімнати

Цей універсальний засіб ефективно видаляє мильну піну, бруд і плями від води з різних поверхонь у ванній кімнаті. Щоб очистити кахель, ванну або раковину, розпиліть на поверхню велику кількість піни для гоління. Залиште її на кілька хвилин, а потім обережно почистьте губкою або щіткою. Крім того, свіжий аромат піни надасть вашій ванній кімнаті приємний аромат.

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