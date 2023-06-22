Як правильно доглядати за пластиковими вікнами, щоб вони сяяли та залишались білими

Пластикові вікна можна зробити білосніжно білими всього за 5 хвилин. Вони під впливом сонячних променів часто жовтіють, а зміна температури впливає на їхній стан.

Поради щодо відбілювання віконних рам дали експерти видання Sante Plus. Для цього вам не потрібні дорогі магазинні засоби з їдкою "хімією".

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Використайте яблучний оцет та його абразивні та дезінфікуючі функції, зробивши саморобний засіб:

1. Розчиніть 4 столові ложки кристалів соди у невеликій кількості води.

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2. Додайте 4 столові ложки яблучного оцту та 4 рідини для миття посуду, потім перемішайте.

3. Нанесіть суміш на віконні одвірки і залиште мінімум на 6 годин.

4. Потім протріть тканиною, щоб зібрати пил та інший бруд. Після промийте великою кількістю води та осушіть тканиною.

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Для щомісячного догляду використайте інший спосіб з марсельським милом: розчиніть 50 г тертого на терці марсельського мила у чверті літра води. Переконайтеся, що воно розтануло, а при необхідності суміш трохи підігрійте в каструлі. Після того, як все помиєте, добре просушіть.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

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