Как отбелить ванну и избавиться от желтых пятен: лайфхак

Из-за жесткой воды из кранов в ванной и душе могут появляться пятна извести и ржавчины. Косметические средства, такие как гели для душа, мыло или шампунь, тоже оставляют загрязнение на поверхности белой сантехники и сразу бросаются в глаза. Но отбелить ванну можно с помощью подручных средств.

Капли мыльной пены, накапливающиеся в углах и боковых поверхностях, со временем превращаются в желтый налет. Это питательная среда для бактерий и плесени. Отчистить такие загрязнения поможет обычная сода.

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Разведите соду водой до пастообразной смеси и нанесите ее на увлажненную поверхность ванны. Оставьте смесь на пол часа, после чего хорошо потрите загрязненное место и смойте.

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Известковый налет убирают кислотные средства, такие как уксус и лимонная кислота. Смешайте пол стакана соды, четверть стакана белого уксуса и полстакана воды. Нанесите средство на поверхность и оставьте на час, затем тщательно протрите губкой и смойте водой.

Такой способ может повредить поверхность акриловой ванны. Для этого типа сантехники лучше приготовить средство на основе лимонной кислоты. Смешайте соду с водой до пастообразной субстанции. Разведите лимонную кислоту с водой в пропорции 1:1. Нанесите пасту на поверхность и оставьте на час, затем распылите на нее раствор лимонной кислоты. После этого потрите ванную губкой и смойте водой.

Отбелить ванну помогут специальные химические средства, но следует выбирать не повредящие сантехнику. Сначала проверьте этот способ где-нибудь на незаметном месте. Разведите водой сухой отбеливатель на основе хлора с водой, так как хлор может быть слишком агрессивен для эмали и разрушит акрил. Пропорция 1:1. Побрызгайте жидкостью ванну и разотрите ее, чтобы не оставалось разводов, и оставьте на полчаса или больше. Когда средство высохнет, тщательно смойте остатки водой.

Более мягкое средство можно сделать на основе перекиси водорода. Смешайте с пищевой содой до состояния пасты и обработайте ею ванну, оставив на 30 минут. Затем так же смойте водой.

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Также можно наполнить ванночку теплой водой и развести в ней 0,5 литра уксуса. В таком состоянии его нужно оставить на 4 часа. После этого слейте воду, протрите губкой все пятна и ополосните поверхность.

Чистка пятен с помощью зубной пасты

Желтый налет на ванной поможет убрать обычную зубную пасту. Нанесите ее на пятна, дайте подействовать 10-15 минут, затем потрите пятно щеткой и ополосните.

Рецепт на основе перекиси водорода и нашатырного спирта против ржавчины.

Для изготовления средства от ржавчины возьмите:

нашатырный спирт – 100 мл;

перекись водорода – 50 мл.

Смешайте ингредиенты в пульверизаторе, рассейте полученное средство на пятна ржавчины, оставьте на 10-15 минут, потрите пятна и тщательно ополосните поверхность.

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