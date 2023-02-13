Тарелки будут как новые: как очистить посуду от стойкого налета

Чтобы достичь идеальной чистоты посуды, следует отмыть тарелки, особенно белые, от появляющегося со временем темного и желтого налета. Ведь посуда всегда на видном месте на кухне, а если вы угощаете гостей, то тарелки и чашки, которые выглядят как новые, производят хорошее впечатление.

Проще всего отмыть налет на посуде с помощью специальных химических средств, купленных в магазине. Применяя их, не придется долго тщательно оттирать тарелки и чашки пятен и налета. Однако этот способ не очень экологичен, а после такой мойки посуду нужно хорошо вымыть водой.

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Чтобы сделать такой порошок самостоятельно, нужен сухой отбеливатель и стиральный порошок. Для этого:

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Смешайте составляющие в равных пропорциях;

Растворите смесь в емкости с горячей водой;

Поставьте посуду в воду и оставьте на 3:00;

После чего хорошо вымойте водой.

Но есть и проверенные народные средства, они экологические и более дешевые. Однако и будут действовать не столь эффективно, как едкие химические вещества. Отмыть посуду будет труднее, но в этом поможет обычная сода. Составьте посуду в большую емкость и наполните раствором 3 столовых ложек соды в литре воды. Оставьте на час и промойте посуду.

Стеклянную посуду можно очистить лимонной кислотой. Натрите тарелки или чашки этим средством и оставьте на 20 минут. После чего промойте теплой водой, но не горячей, потому что стекло может потускнеть.

Посуду можно замочить в растворе из нескольких ложек горчицы и воды оставив его так на час.

Для очень грязной посуды подойдет способ с содой и перекисью водорода. Распределите смесь по поверхности тарелок губкой и промойте водой.

Белая посуда требует особого внимания, ведь все пятна на ней видны очень хорошо. Насыпьте на следы налета лимонную кислоту и оставьте на пол часа, затем потрите губкой и промойте как обычно.

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