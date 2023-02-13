Тарілки будуть як нові: як очистити посуд від стійкого нальоту

Щоб досягти ідеальної чистоти посуду, слід відмити тарілки, особливо білі, від темного та жовтого нальоту, який з'являється з часом. Адже посуд завжди на видному місці на кухні, а якщо ви пригощаєте гостей, то тарілки та чашки, які виглядають як нові, справлятимуть гарне враження

Найпростіше відмити наліт на посуді за допомогою спеціальних хімічних засобів, куплених в магазині. Застосовуючи їх, не доведеться довго ретельно відтирати тарілки та чашки плям і нальоту. Проте цей спосіб не дуже екологічний, а після такої мийки посуд потрібно добре вимити водою.

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Щоб зробити такий порошок самостійно, потрібні сухий відбілювач і пральний порошок. Для цього:

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Змішайте складові в рівних пропорціях;

Розчиніть суміш в ємності з гарячою водою;

Поставте посуд у воду та залиште на 3 години;

Після чого добре вимийте водою.

Але є і перевірені народні засоби, вони, екологічні та дешевші. Проте і діятимуть не так ефективно, як їдкі хімічні речовини. Відмити посуд буде важче, але в цьому допоможе звичайна сода. Складіть посуд у велику ємність та наповніть розчином 3 столових ложок соди у літрі води. Залишіть на годину і промийте посуд.

Скляний посуд можна очистити лимонною кислотою. Натріть тарілки або чашки цим засобом та залишіть на 20 хвилин. Після чого промийте теплою водою, але не гарячою, бо скло може потьмяніти.

Посуд також можна замочити в розчині з кількох ложок гірчиці та води залишивши його так на годину.

Для дуже брудного посуду підійде спосіб з содою та перекисом водню.Розподіліть суміш по поверхні тарілок губкою та промийте водою.

Білий посуд вимагає особливої уваги, адже всі плями на ньому видно дуже добре. Насипте на сліди нальоту лимонну кислоту і залиште на пів години, потім потріть губкою і помийте як зазвичай.

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