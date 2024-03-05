Як позбутися безсоння за допомогою двох простих продуктів: поради вчених

Безсоння дедалі частіше мучить людей. Якщо ви хочете поліпшити якість свого сну, вам варто споживати продукти, які легко знайти в будь-якому домі.

На сайті Pysznosci.pl поділилися ефективним методом, що допоможе вам швидше засинати увечері та не прокидатися протягом усієї ночі.

Не слід одразу використовувати лікарські препарати, можливо, вам підійдуть народні методи. Знадобляться лише два інгредієнти, які є на кухні у багатьох. З них ви зробите суміш, яка сприятиме сну. Мова йде про натуральний мед (5 ч. л.) і рожеву гімалайську сіль (1 ст. л.).

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У маленькій скляній посудині добре перемішайте ці два інгредієнти, закрийте кришкою і тримайте в темному холодному місці. Безпосередньо перед тим, як лягати спати, візьміть 1 ч. л. суміші під язик і дочекайтеся, поки вона розтане.

Як це працює

Натуральний мед сприяє невеликому зростанню рівня інсуліну, який активує виділення серотоніну – гормону, що контролює сон і його якість. У парі з рожевою гімалайською сіллю, що містить багато мікроелементів, таких як калій, магній і кальцій, він допомагає зменшити рівень гормону стресу, розслабити організм і налаштувати його на спокійний сон.

Крім того, гімалайська сіль допомагає наситити організм всіма потрібними речовинами, щоб підтримувати його роботу протягом дня.

Природний засіб є чудовою та нешкідливою альтернативою снодійним та аптечним лікам. Його досить легко приготувати, а інгредієнти доступні для всіх. Вже за кілька днів застосування суміші ви помітите, що ваш сон покращився.

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Для того, щоб засіб давав кращий результат, потрібно дотримуватися правил гігієни сну. Йти спати й прокидатися в один і той же час, не вживати алкоголь та продукти, що містять кофеїн перед сном, зробити так, щоб в спальні було тихо, темно і прохолодно.

Якщо ж сон стає проблемою і не поліпшується, слід звернутися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти не можна їсти на ніч, через те, що вони збільшують ймовірність безсоння.

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