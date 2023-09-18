Як позбутися котячої шерсті на дивані, підлозі, одязі

UAportal підготував практичні поради про те, як ефективно видалити котячу шерсть з дивану, підлоги та одягу. Дотримуючись цих методів, можна мінімізувати наявність котячої шерсті у помешканні та підтримувати чистоту довкола.

Використовуйте валик або стрічку з ворсом

Ці помічники призначені для збору та видалення шерсті домашніх улюбленців з різних поверхонь. Прокрутіть ворсистий валик по забруднених ділянках або обмотайте стрічку навколо руки липкою стороною назовні і проведіть нею по поверхнях, щоб зібрати шерсть. Цей метод швидкий і простий, його можна застосовувати щоразу, коли помічаєте скупчення котячої шерсті.

Скористайтесь вологою ганчіркою або гумовими рукавичками

Для видаляння більш чіпкої котячої шерсті спробуйте скористатися вологою ганчіркою або гумовими рукавичками. Змочіть ганчірку водою і обережно протріть нею поверхні, де є котяча шерсть.Також можна вдягнути гумові рукавички і злегка намочити їх.

Проведіть рукою в рукавичках по поверхні, і волосини прилипнуть до рукавичок. За потреби промийте ганчірку або рукавички, щоб видалити зібрану шерсть.

Створіть спеціальні зони без котів

Щоб звести до мінімуму кількість котячої шерсті на дивані, підлозі та одязі, подумайте про створення спеціальних зон, вільних від котів у вашому домі. Визначте конкретні кімнати або місця, куди коту заборонено заходити.

Якщо не пускати кота в ці зони, можна зменшити кількість шерсті, яка накопичується на ваших речах. Надайте йому інші місця та меблі, де він зможе відпочити та погратися.

Регулярно вичісуйте кота

Розчісування допомагає видалити шерсть, що випадає, запобігаючи її розкиданню по всьому будинку. Оберіть щітку, яка підходить для типу шерсті вашого кота, наприклад, щітку-сликер. Розчісуйте його обережно та у напрямку росту шерсті, щоб не завдавати йому болю та дискомфорту.