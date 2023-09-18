Як позбутися стійкого запаху від фарби: корисні поради

UAportal підготував практичні поради про те, як позбутися запаху фарби. За допомогою цих методів можна швидко і ефективно усунути стійкий та неприємний запах.

Провітріть приміщення

Щоб усунути запах фарби, забезпечте належну вентиляцію, відчинивши вікна та двері, щоб свіже повітря надходило до приміщення і вивітрило неприємний запах. Ви також можете використовувати вентилятори, щоб збільшити циркуляцію повітря і прискорити процес усунення запаху.

Скористайтеся активованим вугіллям

Поставте миски з активованим вугіллям навколо пофарбованої ділянки, щоб воно поглинуло запах фарби. Залиште їх на кілька днів, поки запах не зникне, регулярно замінюючи вугілля для досягнення максимальної ефективності.

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Використовуйте харчову соду

Посипте пофарбовану поверхню харчовою содою і залиште на кілька годин або на ніч. Пропилососьте або протріть соду, щоб нейтралізувати запах фарби і повернути свіжість в приміщення.

Спробуйте оцет

Змішайте оцет і воду в рівних частинах у пульверизаторі та розпиліть на суху пофарбовану поверхню. Залиште оцет на кілька годин, перш ніж витерти його. Оцет нейтралізує запах і не залишить після себе аромату.

Використовуйте цитрусові шкірки

Покладіть цитрусові шкірки, наприклад, апельсинові або лимонні, в миску або зав'яжіть їх у марлю і повісьте біля пофарбованої ділянки. Натуральні компоненти, що містяться в шкірці, виділятимуть приємний цитрусовий аромат, поглинаючи при цьому запах фарби.

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