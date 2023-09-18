Как избавиться от стойкого запаха от краски: полезные советы

UAportal подготовил практические советы о том, как избавиться от запаха краски. С помощью этих методов можно быстро и эффективно устранить стойкий и неприятный запах.

Проветрите помещение

Чтобы устранить запах краски, обеспечьте надлежащую вентиляцию, открыв окна и двери, чтобы свежий воздух поступал в помещение и выветрил неприятный запах. Вы также можете использовать вентиляторы, чтобы увеличить циркуляцию воздуха и ускорить процесс устранения запаха.

Воспользуйтесь активированным углем

Поставьте миски с активированным углем вокруг окрашенного участка, чтобы оно поглотило запах краски. Оставьте их на несколько дней, пока запах не исчезнет, регулярно заменяя угли для достижения максимальной эффективности.

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Используйте пищевую соду

Посыпьте окрашенную поверхность пищевой содой и оставьте на несколько часов или ночью. Пропылетесь или протрите соду, чтобы нейтрализовать запах краски и вернуть свежесть в помещение.

Попробуйте уксус

Смешайте уксус и воду в равных частях пульверизатора и распылите на сухую окрашенную поверхность. Оставьте уксус на несколько часов, прежде чем вытереть его. Уксус нейтрализует запах и не оставит после себя аромата.

Используйте цитрусовые шкурки

Положите цитрусовые шкурки, например апельсиновые или лимонные, в миску или завяжите их в марлю и повесьте возле окрашенного участка. Содержащиеся в кожуре натуральные компоненты будут выделять приятный цитрусовый аромат, поглощая при этом запах краски.

Напомним, мы рассказали, как устранить неприятный запах из раковины.

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