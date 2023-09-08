Как убрать запах сигарет с одежды: простые и рабочие способы

UAportal подготовил информацию о том, как вывести запах сигарет из одежды. Сигаретный дым может быть стойким и застревать в тканях, но с помощью этих советов можно эффективно устранить неприятный запах и снова наслаждаться чистой одеждой.

Читайте также: Когда потекла ручка: Как избавиться от пятна от чернил даже на белой одежде

Приготовьте смесь уксуса и воды

Наполните тазик или раковину ровными частями уксуса и воды, а затем окуните в раствор одежду. Оставьте вещи замачиваться как минимум на 30 минут перед тем, как постирать их в обычном режиме. Уксус помогает нейтрализовать запах и вернет вещам свежий аромат.

Воспользуйтесь пищевой содой

Видео дня

Насыпьте большое количество соды на загрязненную одежду и оставьте на несколько часов или ночью. Впоследствии стряхните излишки пищевой соды и постирайте одежду в обычном режиме. Этот метод особенно эффективен для устранения стойкого запаха дыма.

Положите на одежду активированный уголь

Положите несколько кусочков активированного угля в воздухопроницаемый пакет или контейнер и поместите его на одежду. Оставьте пакет на несколько дней, чтобы уголь впитал в себя запах. Активированный уголь известен своими поглощающими свойствами и может помочь устранить запах сигарет из одежды.

Напомним, вывести масляные пятна из джинсов можно с помощью двух дешевых средств. Раньше мы писали также о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах. А также что нужно делать

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !