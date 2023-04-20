Як позбутися целюліту: прості методи

Целюліт зустрічається майже у 90% жінок у всьому світі, незалежно від їх віку та об'ємів тіла. Багато людей пробували різні засоби для рятування від целюліту, але не всі вони ефективні. UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть зменшити прояви целюліту та досягти гладкості шкіри.

Пийте більше води

Пити багато води протягом дня необхідно для підтримки здоров'я шкіри та зменшення проявів целюліту. Вода допомагає вимивати з організму токсини, які можуть сприяти утворенню целюліту.

Крім того, вода підтягує шкіру, роблячи її більш гладкою та підтягнутою. Намагайтеся випивати не менше восьми склянок води на день, щоб підтримувати рівень зволоження та не допустити появи целюліту.

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Регулярно займайтеся спортом

Регулярні фізичні вправи можуть допомогти зменшити прояви целюліту завдяки тонізуванню м'язів та покращенню кровообігу. Зосередьтеся на вправах, спрямованих на ті області, де целюліт найбільш помітний, такі як стегна та сідниці.

Присідання, випади та підйоми ніг – усі ці вправи відмінно підходять для тонізування нижньої частини тіла та зменшення проявів целюліту. Щоб побачити результати, намагайтеся займатися щонайменше 30 хвилин на день, п'ять днів на тиждень.

Масажуйте зони, що піддаються целюліту

Масаж тих зон, де целюліт найбільш помітний, допоможе розбити жирові відкладення та покращити кровообіг. Використовуйте щітку з жорсткою щетиною або масажний ролик, щоб масажувати зони ураження круговими рухами протягом 10-15 хвилин щодня. Це допоможе зменшити прояви целюліту та зробити шкіру більш гладкою та підтягнутою.

Нагадаємо, що цього року навесні та влітку з шаф не варто діставати деякі речі, які могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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