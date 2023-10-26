Як позбутися запаху цигарок у квартирі: найкращі способи

UAportal підготував цінну інформацію, яка допоможе впоратися з проблемою стійкого запаху сигарет у квартирі. Ознайомтеся з наступними експертними порадами та методами для ефективного подолання та усунення цієї проблеми.

Усуньте неприємний запах за допомогою оцту

Щоб усунути запах сигарет у вашій квартирі, спробуйте використовувати оцет. Наповніть невеликі миски білим оцтом і поставте їх навколо уражених ділянок, таких як меблі або кути.

Оцет має властивості поглинання запахів і може нейтралізувати димний запах. Залиште миски на кілька годин або на ніч і перевірте, чи зменшився сморід.

Свіже повітря та вентиляція

Відкрийте вікна та забезпечте циркуляцію свіжого повітря у квартирі. Це допоможе вивітрити застарілі запахи та покращити вентиляцію. Створіть перехресний вітерець, відкривши вікна на протилежних сторонах квартири.

Також можна використовувати вентилятори для посилення циркуляції повітря. Подумайте про використання очищувача повітря з HEPA-фільтром для покращення якості повітря та усунення застарілих запахів.

Глибоке очищення оббивки та тканин

Щоб усунути сигаретний дим, який проникає в оббивку і килими, дуже важливо глибоко почистити ці ділянки. Почніть з ретельного пилососування всіх поверхонь, щоб видалити дрібні залишки пилу. Використовуйте засіб для чищення тканин, спеціально розроблений для усунення запаху диму. Дотримуйтесь інструкцій і нанесіть його на відповідні ділянки.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Харчова сода для поглинання запаху

Харчова сода є природним поглиначем запахів і може допомогти усунути запах сигарет. Рясно посипте содою килими, оббивку та меблі. Акуратно втирайте її в тканину і залиште на кілька годин.

Потім пропилососьте соду і перевірте, наскільки покращився запах. При необхідності повторіть процес.

Протріть стіни та інші поверхні

Щоб усунути стійкий запах сигарет, важливо очистити такі поверхні, як стіни, стеля та підлога. Приготуйте розчин для чищення, змішавши в пульверизаторі рівні частини теплої води та білого оцту. Використовуйте м'яку тканину або губку, змочену розчином, щоб протерти поверхні.

Спочатку протестуйте розчин на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що він не пошкодить поверхню. Змийте чистою водою і ретельно висушіть ділянку.

Нагадаємо, ми підготували інформацію про те, як вивести запах сигарет з одягу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!