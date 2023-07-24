Як легко позбутися пригорілого запаху на кухні: озбройтеся кавою та лимонами

Якщо у вас щось згоріло на кухні, різкий запах може довго нагадувати про прикрий інцидент. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть наповнити вашу оселю свіжістю та приємним ароматом.

Оцет і водний розчин

Створіть розчин, змішавши рівні частини оцту й води в пульверизаторі. Якщо ви випадково спалите щось під час приготування їжі, розпиліть суміш в необхідній кімнаті. Відтак ви нейтралізуєте запах горілого, а ваша кухня буде гарно пахнути.

Лимон та харчова сода

Розріжте лимон навпіл і занурте відкриту сторону в харчову соду. Покладіть половинки цитруса на тарілку й поставте її біля джерела неприємного запаху. Через певний час простір наповниться свіжим ароматом.

Кавова гуща

Покладіть жменю кавової гущі в кімнату, наповнену смородом. Кава може стати вашим рятівником на кухні, адже вона поглинає різкі запахи.

Нагадаємо, всередині губки для миття посуду можуть розмножуватися бактерії, які стають причиною неприємного запаху. Проте ми розповіли, як запобігти появі неприємного запаху в губці.

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